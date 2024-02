Jose Peseiro (63 de ani) a reușit o primă performanță pe banca naționalei Nigeriei. Fostul antrenor de la Rapid i-a calificat pe „super-vulturi” în finala Cupei Africii, unde se vor bate pentru trofeu cu învingătoarea semifinalei dintre Coasta de Fildeș și RD Congo.

În fața Africii de Sud, Nigeria a deschis scorul în meciul disputat la Bouaké prin William Troost-Ekong, care a transformat un penalty în minutul 67. Oamenii lui Peseiro sărbătoreau deja victoria după ce Victor Osimhen a înscris, în minutul 87, doar că reușita atacantului de la Napoli a fost anulată de VAR pentru ofsaid.

Imediat, Africa de Sud a obținut un penalty, în minutul 90. Teboho Mokoena a transformat lovitura de la 11 metri, a făcut 1-1 și partida s-a dus până la urmă în prelungiri, deși sud-africanii au dominat copios finalul timpului regulamentar. În prelungiri nu s-a marcat, deși Kekana, de la sud-africani, a văzut cartonașul roșu în minutul 115 pentru un fault în postura de ultim apărător.

S-a ajuns la loviturile de departajare, unde nigerienii au fost mai preciși. Sud-africanii au ratat de două ori, „super-vulturii” doar o dată și Nigeria a câștigat cu 4-2.

