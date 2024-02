Se cere demisia lui Șumudică de la Gaziantep, iar jucătorii au fost huiduiți! Reacția antrenorului

În 2024, Gaziantep a jucat 10 meciuri în Super Lig și a câștigat doar unul. Trupa lui Șumudică a mai înregistrat trei înfrângeri și șase remize, iar acum ocupă loc retrogradabil, 17, cu 28 de puncte, la egalitate cu Karagumruk, care are un meci mai puțin.

Fanii lui Gaziantep i-au cerut demisia lui Marius Șumudică

Pe finalul meciului cu Bașakșehir, suporterii lui Gaziantep i-au cerut lui Marius Șumudică să plece de la echipă, susține Tekspor. Mai mult, fanii i-au huiduit pe jucătorii lui Gaziantep în momentul în care intrau în posesie, mai scrie sursa citată.

În ciuda protestelor fanilor, Marius Șumudică rămâne optimist. După meci, antrenorul a spus că Gaziantep nu merita să piardă contra lui Bașakșehir, iar echipa sa are în continuare șanse de a se salva de la retrogradare.

"Din punctul meu de vedere, nu meritam să pierdem azi. Dacă ne uităm la statistici, am avut 14 șuturi. Bașakșehir a avut 4 șuturi și, din păcate, două dintre ale au fost goluri. Repet, nu meritam să pierdem azi, am avut și un gol anulat.

Jucătorii mei au luptat astăzi, însă nu am reușit să obținem rezultatul dorit. Dacă ne uităm la ultimele 11-12 meciuri, am pierdut doar trei dintre ele, iar aceste au fost contra lui Bașakșehir, Fenerbahce și Galatasaray. Consider că încă avem șanse să ne salvăm de la retrogradare", a spus Șumudică, pentru beIN SPORTS.

În runda următoare, Gaziantep va juca pe terenul lui Antalyaspor, ocupanta locului 6, luni, 4 martie, de la ora 19:00.

Niță, Sorescu, Drăguș și Maxim au jucat în eșecul contra lui Bașakșehir

Cu Florin Niță, Deian Sorescu și Denis Drăguș titulari, Gaziantep s-a văzut condusă după un gol marcat de Krzysztof Piatek, ex-atacantul de la Milan și Fiorentina, în minutul 60. Polonezul a trimis o lovitură de cap imparabilă după o centrare a francezului Leo Dubois.

După golul încasat, Marius Șumudică l-a trimis în teren și pe Alexandru Maxim. Mijlocașul român a pasat decisiv pentru un gol al lui Denis Drăguș din minutul 77, însă reușita a fost anulată pentru un fault după verificarea VAR.

Bașakșehir a închis meciul în ultimul minut din prelungiri, 90+8, după un gol marcat de Mehdi Abeid.