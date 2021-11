Șoc în Germania! Bayern a pierdut uluitor cu o candidată la retrogradare, deși a avut 80% posesie și 17 șuturi spre poartă

Surpriză imensă aseară în Bundesliga, unde candidata la retrogradare Augsburg a învins-o pe Bayern Munchen cu 2-1 după un meci foarte ciudat pentru campioana Germaniei, care era deja condusă cu 2-0 în minutul 36 după golurile lui Mads Valentin Pedersen și Andre Hahn.

I-au stricat aniversarea lui Muller

Trupa lui Julian Nagelsmann a avut aproape 80% posesie și 17 șuturi spre poartă, iar golgheterul Lewandowski și-a făcut datoria și a ajuns la 14 reușite, insuficient însă pentru Bayern, care s-a recunoscut învinsă, dar continuă să fie lider în Bundesliga.

Thomas Muller, cel care i-a pasat decisiv lui Lewandowski la golul de 2-1, a jucat aseară cel de-al 600-lea meci oficial pentru trupa din Munchen, în timp ce portarul Manuel Neuer a bifat partida cu numărul 450 în Bundesliga.

La Augsburg a apărat fratele geamăn al lui Gikiewicz, ex-FCSB

”În prima repriză am arătat rău, foarte rău. Am încercat mai multe în a doua parte, dar ne-a lipsit și norocul în fața porții adverse. Am fost neatenți și uite că am fost pedepsiți”, a spus Muller după meci.

În poarta lui Augsburg s-a aflat Rafal Gikiewicz, fratele geamăn al lui Lukasz, atacantul trecut meteoric pe la FCSB.