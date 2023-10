Sezon încheiat pentru Leo Messi! Eșec pentru Inter Miami, care ratează play-off-ul

Revenit de la echipa națională a Argentinei, Lionel Messi a fost titular la Inter Miami în partida cu Charlotte, pierdută la limită de echipa sa, scor 0-1. Unicul gol al meciului a fost marcat de Kerwin Andres Calderon Vargas, în minutul 13.

Sezon încheiat pentru Leo Messi

Messi a avut ocazia de a egala în minutul 62, însă mingea șutată de argentinian din lovitură liberă a fost respinsă în transversală de portarul lui Charlotte.

Pentru Messi a fost doar al doilea meci pe care îl pierde la Inter Miami. Precedentul s-a disputat pe 8 octombrie, contra lui Cincinnati (0-1), când a jucat doar 35 de minute.

La finalul sezonului regulat din MLS, Inter Miami ocupă locul 14, penultimul în Conferința de Est, astfel că echipa lui Lionel Messi ratează calificarea în play-off. Pentru formația patronată de David Beckham urmează o pauză până la finalul lunii februarie sau începutul lunii martie, când este programat startul noului sezon din MLS.

Lionel Messi nu pleacă de la Inter Miami

Lionel Messi a anunțat deja că nu are de gând să plece sub formă de împrumut în perioada în care Inter Miami nu va disputa meciuri oficiale.

"E păcat că nu am reușit să ne calificăm în play-off. Am fost foarte aproape. Am ratat ultimele meciuri, am avut și câțiva accidentați. Luna iulie a fost foarte dificilă pentru noi, am jucat la trei zile, am călătorit mult. E important pentru club că totuși am reușit să câștigăm un trofeu în acest an.

Mă voi antrena, voi juca următorul meci la Inter Miami, iar ulterior vreau să mă întorc în cea mai bună formă la naționala Argentinei, în noiembrie. Ulterior, mă voi bucura de vacanță în Argentina. E prima dată când voi avea mai multe zile de vacanță în decembrie, de sărbători, alături de familie. În ianuarie mă voi întoarce pentru cantonament, o voi lua de la zero și vreau să fiu la cel mai înalt nivel", a spus Messi, pe 18 octombrie, citat de ESPN.