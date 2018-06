A semnat, dar i s-a anulat avionul si totul s-a schimbat! "E semn rau, nu ma mai duc acolo!" Poveste unica in lume. Ce s-a intamplat

Golla, 26 de ani, s-a inteles cu TSKA si ar fi trebuit sa mearga la Sofia pentru prezentarea oficiala. Numai ca zborui i-a fost anulat, iar Golla era asteptat cu urmatorul avion la Sofia. N-a mai venit deloc. Fotbalistul a vazut anularea zborului ca pe un semn rau si le-a transmis bulgarilor ca nu mai vrea sa joace la TSKA!

Partile ajunsesera la un acord total. Acum, TSKA se poate plange la FIFA, conform Meridian Match.

Wojciech Golla a jucat in cariera la Lech Poznan, Pogon si NEC Nijmegen.



