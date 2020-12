Scene NEBUNE in Turcia! Un fotbalist de la Sivasspor i-a aratat pe telefon unui arbitru ca a gresit la o faza! Ce a urmat este de NEIMAGINAT!

Hakan Arslan de la Sivasspor a primit cartonasul rosu in partida cu Besiktas.

Sivasspor a pierdut in deplasare cu 0-3 in fata lui Besiktas, in Superliga din Turcia, iar jucatorul oaspetilor, Hakan Arslan a fost eliminat. Turcul a primit doua cartonase galbene consecutiv in prelungirile primei reprize.

Arslan a protestat cu privire la un gol primit de echipa sa, iar jucatorul a preferat sa-si faca singur dreptate, aratandu-i pe telefon faza controversata. Arbitrul i-a dat galben in prima faza, iar dupa ce fotbalistul a insistat, i l-a acordat si pe al doilea.

Decizia arbitrului a provocat un adevarat scandal la marginea terenului. Scena de nebunie de la aceasta partida a facut inconjurul retelelor de socializare.

İlk yarı sonunda cep telefonundan maçın hakemlerine gol pozisyonunu gösteren Hakan Arslan kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/ht84u8n8fA — FBEvolution (@fbevolution_) December 28, 2020

Dupa aceasta infrangere, Sivasspor este pe locul al 15-lea in Superliga, iar Besiktas a ajuns pe a doua pozitie la doar un punct de liderul actual, Galatasaray.

