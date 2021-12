Scene incredibile în fotbal! Un jucător a fost eliminat de arbitru din cauza modului în care a executat un penalty 

Meciul dintre Istra 1961 și Dinamo Zagreb, încheiat 2-0 pentru oaspeți, a atras atenția pentru modul bizar în care un jucător a fost eliminat. Întâmplarea a avut loc în minutul 90 al meciului, când Dinamo Zagreb a primit un penalty, iar cel desemnat să execute a fost Bruno Petkovic (27 ani).

Atacantul a reușit să îl învingă pe portar cu o execuție prin care întâi l-a păcălit pe goalkeeper. Pektovic s-a dus spre balon, s-a oprit înainte să șuteze, iar apoi a lovit mingea cu dreptul, trimițând în plasă.

Ce a urmat însă l-a surprins până și pe el, după ce arbitrul i-a anulat reușita și i-a arătat al doilea cartonaș galben din meci, trimițându-l la vestiare. Petkovic intrase în teren în a doua repriză, iar primul avertisment l-a primit în minutul 74 al meciului.

Arbitrul l-a sancționat pe jucătorul croat pentru că a încercat o execuție tip 'paradinha'. Procedeul a fost însă interzis de FIFA. Executantul unui penalty se poate opri în drumul către minge, dar înainte să lovească balonul trebuie mai mai facă cel puțin încă un pas.

În cazul lui Petkovic, atacantul s-a oprit fix înainte să șuteze și nu a mai făcut niciun pas suplimentar, lucru ce i-a adus sancțiunea.

Bruno Petkovic with perhaps the most unique way of getting sent off this year… pic.twitter.com/oOCUsz99H3