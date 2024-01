S-au încheiat negocierile dintre Jose Mourinho și Al Shabab! Răspunsul antrenorului

Marți dimineață, AS Roma a anunțat că l-a demis pe Jose Mourinho. La doar trei zile distanță, presa internațională a scris că "The Special One" este foarte aproape de o aventură în premieră în Arabia Saudită, la Al Shabab, formație antrenată în trecut și de Marius Șumudică.

Jose Mourinho ar fi refuzat oferta de la Al Shabab

Sky Sport Italia anunță că Al Shabab l-a ofertat pe Jose Mourinho, însă portughezul a respins-o. "Nu are nicio intenție să accepte oferta din Arabia", susține sursa citată.

Chiar dacă Mourinho a declarat recent că s-ar vedea antrenând la un moment dat în Arabia Saudită, Football Italia scrie că portughezul ar fi mai tentat acum de o nouă experiență în Premier League, Newcastle United fiind una dintre variantele posibile.

Al Shabab ocupă locul 11 în campionatul Arabiei Saudite, cu 21 de puncte acumulate în primele 19 etape. În lotul saudiților se regăsesc câteva nume importante, precum Yannick Carrasco, Habib Diallo, Gustavo Cuellar, Ever Banega sau Romain Saiss.

La proposta dell'Al Shabab è arrivata in queste ore a #Mourinho. Ma non ha intenzione di accettare l'offerta araba. @SkySport pic.twitter.com/rtJcQaumWV — Angelo Mangiante (@angelomangiante) January 19, 2024

Jose Mourinho a câștigat tot în Europa

Jose Mourinho, care va împlini 61 de ani pe 26 ianuarie, supranumit "The Special One'', este singurul antrenor care a reuşit să câştige toate trofeele din fotbalul european:

Liga Campionilor (cu FC Porto, în 2004, şi Inter Milano, în 2010), Europa League (cu Manchester United, în 2017) şi Europa Conference League (cu AS Roma, în 2022).