Roberto Firmino a semnat marţi un contract cu echipa de fotbal Al-Ahli, a anunțat clubul saudit care l-a recrutat în această vară şi pe portarul senegalez Edouard Mendy.

Firmino (31 de ani), jucător cu 55 de selecţii în naţionala Braziliei, s-a despărţit după opt sezoane de clubul englez FC Liverpool, cu care a reuşit să câştige Liga Campionilor în 2019.

Sosirea sa în Arabia Saudită, ca jucător liber, a fost oficializată printr-o înregistrare video postată pe reţelele de socializare.

Roberto Fiminho a semnat un contract valabil până în 2026 cu Al-Ahli, a anunţat gruparea din Jeddah pe contul său de Twitter.

