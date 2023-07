Florin Andone poate ajunge în liga a 3-a. Clubul a confirmat interesul pentru atacant și e pregătit de un transfer cu totul special 

Vârful are o perioadă dificilă în carieră, măcinată de accidentări grave în ultimele sezoane, iar acest lucru i-a afectat forma și evoluțiile din teren, puține câte au fost. A pierdut ritmul, a pierdut naționala, iar din această vară este nevoit să își caute un nou contract.

Poate prinde un acord tot în Spania, dar ceva mai jos, în ligile inferioare. Florin Andone mai este de interes, se pare, doar pentru echipe care joacă, poate, de la nivelul diviziei a doua în jos. Presa iberică notează faptul că Andone este pe lista celor de la Atletico Baleares, care activează în liga a 3-a din Spania.

Florin Andone, liber de contract după despărțirea de cu Las Palmas

Posibila aducere a lui Florin Andone este văzută ca o adevărată sărbătoare pentru comunitatea mică fotbalistică din zona Insulelor Baleare, insule care adună aproximativ 1.2 milioane de oameni. Jurnaliștii iberici anunță că modesta echipă din divizia a treia poate face un efort financiar limitat totuși, pentru că de curând au fost reduse cheltuielile și, implicit, salariile oferite chiar și noilor jucători.

Florin Andone a fost mai mult accidentat în ultimul sezon, în care a evoluat la Las Palmas. A prins numai 20 de partide și a marcat de două ori, toate reușitele fiind semnate în LaLiga 2. Transferat la începutul lunii septembrie a anului trecut la Las Palmas, echipă care promovat în LaLiga la finalul stagiunii precedente, Florin Andone poate ajunge, iată, la o formație din liga a 3-a.

Florin Andone, de interes pentru o formație din liga a 3-a spaniolă

Fostul vârf de la Cordoba, Deportivo La Coruna, Brighton & Hove Albion, Galatasaray Istanbul sau Cadiz a devenit liber de la 1 iulie, dar cu siguranță va mai avea și alte oferte pe lângă interesul arătat de Atletico Baleares.

Cel mai probabil, Florin Andone va găsi un nou acord în Spania, unde s-a format și unde a dat cel mai bun randament de-a lungul timpului. La Cordoba, pentru care a evoluat în perioada 2014-2016, Andone a prins 58 de meciuri, a marcat de 27 de ori și a oferit opt pase decisive.

Florin Andone are două goluri pentru echipa națională

Pentru echipa națională a României, atacantul a bifat 25 de meciuri, a marcat de două ori și a oferit o pasă decisivă. Însă, Florin Andone nu a mai jucat din 2019 pentru echipa națională. Anghel Iordănescu este selecționerul care i-a oferit șansa debutului, în 2015.

Iată ce spunea Florin Andone după prima convocare, după un meci cu Insulele Feroe:

”A fost o experiență pozitivă. Am fost primit foarte bine, m-a tratat toată lumea foarte frumos. Sunt fericit că am mers la națională. Am avut noroc că am câștigat și important e că cele trei puncte au rămas acasă.

M-au tratat toți foarte bine. Raț e o persoană extraordinară, a venit în camera mea, am vorbit. Toți au fost ok. Și eu sunt un băiat cuminte și m-au tratat foarte bine”.