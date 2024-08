Diego Simeone nu avea de gând să-l includă pe Joao Felix în planurile sale pentru sezonul competițional 2024-2025, astfel că acesta a fost nevoit să-și caute o altă echipă.

Chelsea s-a arătat interesată de serviciile jucătorului care a mai evoluat pe Stamford Bridge în sezonul 2022-2023, iar în cursul zilei de miercuri mutarea a fost oficializată pentru 50 de milioane de euro (sumă furnizată de site-ul Transfermarkt).

Joao Felix a ajuns la Londra la începutul acestei săptăâni și s-a înțeles cu cei de la Chelsea pentru un contract valabil până în 2030.

”Suntem bucuroși să anunțăm transferul lui Joao Felix de la Atletico Madrid”, a scris Chelsea, pe rețelele de socializare.

Chelsea is where he belongs. ????

We are delighted to announce the signing of Joao Felix from Atletico Madrid. ???????????? pic.twitter.com/k8jF2PNSgV