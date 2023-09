Reacția lui Antony după acuzațiile de violență domestică: ”De fiecare dată spune altceva”

Într-un interviu acordat publicației braziliene UOL, Gabriela Cavallin, influencer și DJ, a făcut acuzații împotriva atacantului Braziliei, Antony, susținând că a fost victima unor atacuri repetate în perioada iunie 2022 - mai 2023. Ea a prezentat dovezi concrete în cadrul interviului, inclusiv fotografii și capturi de ecran ale conversațiilor lor, în care a afirmat că fotbalistul Antony a aruncat un pahar în direcția sa.

Vedeta a mai susținut că în încercarea de a se apăra, a suferit o tăietură profundă la degete, care a afectat osul. Aceste acuzații au fost aduse la lumină într-un articol publicat pe goal.com.

Gabriela Cavallin a dezvăluit că primul incident a avut loc pe 1 iunie 2022, când era însărcinată. Cei doi se aflau într-o vacanță și se deplasau cu mașina atunci când fotbalistul a făcut amenințări că o va arunca din mașină în timp ce aceasta era în mișcare.

Reacția lui Antony despre scandalul în care e implicat

Știrea s-a viralizat rapid, iar Antony a replicat printr-o postare ce a venit ca urmare a investigației tribunalului din Sao Paolo. Fotbalistul declară că este nevinovat, deși relația lor era într-adevăr nelipsită de probleme: ”Din respect pentru fanii mei, prietenii și familia mea, mă simt nevoit să vorbesc în mod public despre acuzațiile false care mi-au fost aduse. De la început am abordat această problemă cu respect și seriozitate, ajutând poliția cu clarificări. Ce am oferit ca și dovezi se află acum sub autoritatea poliției și nu poate fi făcut public.

Totuși, pot afirma cu încredere că sunt nevinovat. Relația mea cu doamna Gabriela a fost tumultoasă, vorbe urâte au fost aruncate, însă nu am recus niciodată la violență fizică. De fiecare dată, în orice declarație are o verisune diferită a poveștii. Astfel, afirm că sunt nevinovat și am încredere în autorități că vor clarifica totul”.

Ca urmare a acuzațiilor grave care i-au fost aduse, Federația de fotbal din Brazilia a informat despre excludere lui Antony de la națională, până la clarificarea situației: ”Pentru a proteja presupusa victimă, Antony a fost exclus din naționala Braziliei”

Antony a fost adusă în urmă cu un an când Manchester United l-a achiziționat cu suma de 90 de milioane de euro de la Ajax Amsterdam, însă brazilianul nu a reușit să impresioneze, bifând astfel doar 4 prezențe în Premier League pentru ”diavolii roșii.”