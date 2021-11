Puștiul-minune cu origini românești, oferte de la doi giganți ai Europei! Echipele care se bat pe Adeyemi

Karim Adeyemi (19 ani) este unul dintre cei mai râvniți puști din fotbalul mondial. Reușitele din Champions League, 3 în 3 meciuri, și golurile marcate în campionatul Austriei, 10 în 12 partide, au făcut-o pe Bayern Munich să îl dorească pe jucătorul a cărui mamă este româncă.

Însă, Sky Sports anunță că bavarezii au pierdut avansul pentru semnătura lui Karim Adeyemi, atacantul fiind tentat să accepte o ofertă de la Borussia Dortmund sau PSG.

„Bayern pierde teren în cursa pentru semnătura lui Karim Adeyemi, în ciuda întâlnirii pe care a avut-o cu agentul și tatăl jucătorului. Dortmund și PSG sunt momentan în față. Unul dintre cele două cluburi va fi, probabil, destinația lui Adeyemi”, scriu jurnaliștii de la Sky Sports.

