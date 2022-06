Wilfried Gnonto, atacant italian de origine ivoriană legitimat în Elveția, la FC Zurich, a avut un debut fulminant în naționala lui Roberto Mancini, care a remizat sâmbătă cu Germania în Liga Națiunilor, 1-1 pe ”Stadio Renato Dall'Ara” din Bologna (goluri Pellegrini '70, respectiv Kimmich '75)

Intrat în minutul 65, puștiul de 18 ani și-a arătat imediat calitățile și după cinci minute a dat assist-ul pentru golul lui Lorenzo Pellegrini.

Nu are niciun minut jucat în Serie A

Fără vreun minut în Serie A, acolo unde a fost legitimat la Inter Milano, Gnonto a primit cea mai mare notă dintre jucătorii Italiei, 7,5 (Tuttomercatoweb) sau 7 (Eurosport.it).

”Ce impact a avut intrarea lui! A ieșit imediat în evidență și a inventat faza de la gol”, a scris Tuttomercatoweb, completat de Eurosport.it: ”Ce debut! I-a servit lui Pellegrini balonul perfect. Multe idei, joc excelent, parcă făcea o miuță cu prietenii pe gazon”.

”Mancini mi-a dat o șansă și cred că am profitat de ea. La faza golului, știam că adversarul direct avea un cartonaș galben, așa că am intrat într-un duel 1 la 1, apoi am trimis centrarea”, a declarat după meci Gnonto, care este poreclit ”latinistul golgheter” din cauza pasiunii sale pentru studiile clasice!