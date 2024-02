Impresarul chinez Jingjing Zhou a publicat primele imagini cu fotbalistul italian îmbrăcat în echipamentul lui Tianjin Jinmen.

„Sunt în al nouălea cer că am reușit să finalizez transferul atacantului italian Andrea Compagno la Tianjin Jinmen Tiger FC”, a scris impresarul Jingjing Zhou pe „X”.

În 2022, Andrea Compagno a fost cel mai prolific atacant italian, evoluțiile sale convingându-l pe Roberto Mancini, selecționerul Italiei, să-l pună pe lista preliminară pentru meciurile cu Anglia și Malta din preliminariile Campionatului European.

