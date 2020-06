Olaroiu a primit o oferta GIGANT din casa banilor! "Pe el il vor!" Ce echipa e chemat sa preia

Cosmin Olaroiu are mari sanse sa devina selectioner.

Fostul antrenor al Stelei este considerat de presa din Emiratele Arabe Unite drept cel mai potrivit pentru a prelua echipa nationala.

Obiectivul sau ar putea fi calificarea la Campionatul Mondial din Qatar 2022.

"Olaroiu este alegerea perfecta pentru echipa nationala. Chiar daca nu are o mare reputatie, antrenorul roman cunoaste foarte bine fotbalul din Orientul Mijlociu", este mesajul lansat de jurnalistii din Emirate.

Fostul selectioner al "albilor", Ivan Jovanovici, a fost demis in aprilie fara a sta pe banca echipei in vreun meci. Doar 4 luni a rezistat la conducerea nationalei, dupa ce i-a luat locul in decembrie 2019 lui Bert van Marwijk.

Acum Federatia vrea sa aleaga un nou selectioner pana la partida cu Vietnam, care conteaza pentru preliminariile Campionatului Mondial din Qatar, zona Asia.

Daca ar prelua echipa Emiratelor Arabe Unite, Olaroiu s-ar putea bate cu cei mai importanti selectioneri din lume. In prezent, romanul care va implini in curand 51 de ani, este antrenorul echipei Jiangsu Suning din campionatul Chinei.

De-a lungul carierei, el a mai antrenat echipele FC National, Steaua, Poli AEK, Al Hilal, Al Sadd, Al Ain, Al Ahli si Al Shabab si a fost selectionerul nationalei Arabiei Saudite in perioada decembrie 2015 - ianuarie 2015.