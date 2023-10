La 41 de ani, veteranul Pepe Reina este goalkeeper-ul titular al lui Villarreal în meciurile din grupele Europa League și caută să doboare recordul deținut de Cristiano Ronaldo, care este momentan fotbalistul cu cele mai multe meciuri în cupele europene.

Portughezul, legitimat în prezent în Arabia Saudită, are 197 de partide în Europa, disputate din 2002 până anul trecut, în timp ce portarul spaniol are 187 de meciuri în cupele europene, începând cu anul 2000.

Reina a fost integralist la Villarreal în primele două etape din grupele Europa League: 0-2 în deplasare cu Panathinaikos Atena și 1-0 acasă cu Rennes, meci în care a și apărat un penalty în prelungiri.

Cu Rennes, l-a depășit la numărul de meciuri jucate pe compatriotul Iker Casillas, portar și el.

Din cele 187 de partide europene bifate de Reina începând cu anul 2000, 76 au fost în Champions League, 12 în preliminariile Champions League, 76 în Europa League, 7 în Conference League, 15 în Cupa Intertoto și una în Supercupa Europei.

În topul performerilor din cupele europene, realizat de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului, se află numai nume unul și unul, în afara podiumului Cristiano Ronaldo - Pepe Reina - Iker Casillas: Xavi, Paolo Maldini, Lionel Messi, Gianluigi Buffon, Clarence Seedorf, Javier Zanetti, Raúl, Ryan Giggs, Karim Benzema, Dani Alves, Toni Kroos (singurul fotbalist activ care încă joacă în Europa din acest top, alături de Reina), Zlatan Ibrahimović și Jamie Carragher, cu toții cu cel puțin 150 de partide europene la nivel de club.

