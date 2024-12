Echipa lui Răzvan Lucescu a deschis scorul încă din al șaselea minut al partidei, prin Shola Shoretire, iar, în minutul 12, Tarik Tissoudaali a dublat avantajul gazdelor.

PAOK, show în Cupa Greciei

Unicul gol al formației din a doua ligă a Greciei a venit în minutul 23, când Ierotheos Dritsas a înscris în poarta lui Pavlenka. Până la finalul primei reprize, Andrija Zivkovic și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor lui PAOK.

În repriza secundă, PAOK s-a dezlănțuit. Tissoudali a mai înscris de două ori, în minutele 47 și 51 și a bifat hat-trick-ul, iar până la fluierul final, au mai punctat și Taison (minutul 79) și Thomas (minutul 81).

Declarațiile lui Răzvan Lucescu

La finalul jocului, Răzvan Lucescu s-a declarat încântat de ce a văzut în teren, la meciul cu divizionara secundă. Antrenorul român a transmis că victoria, deși obținută în fața unui adversar mai slab, este una importantă pentru moralul echipei sale.

”Am văzut ce mi-am dorit să văd. Suntem într-un moment în care trebuie să construim de la zero. Este important să profităm de fiecare joc. Acest meci a venit după o săptămână dificilă. Este important să câștigăm și să marcăm multe goluri în astfel de situații pentru a căpăta încredere.

Am făcut un joc foarte bun și am putut vedea la treabă doi sau trei jucători care nu au jucat prea mult sau care abia au revenit în lot. Victoriile ne dau moral, mai ales în această perioadă în care încercăm să construim de la zero”, a spus Răzvan Lucescu la finalul jocului.