Ole Gunnar Solskjaer regretă că a acceptat ca Ronaldo să revină la Manchester United: „S-a dovedit greșit!”

Ole Gunnar Solskjaer a explicat de ce nu a refuzat transferul lui Ronaldo în august 2021.

„A fost foarte greu să spui nu. Am simțit că trebuie să spun da, dar s-a dovedit greșit. A fost foarte fericit când a semnat și fanii au fost și ei”, a spus Solskjaer, pentru The Athletic.

Mai târziu, în acea toamnă, Solskjaer avea să fie concediat. El spune în interviu că „a apărut ego-urile” și că jucătorii nu au arătat unitate la ultimul său meci pe banca lui United - o înfrângere cu 4-1 împotriva lui Watford.

„A fost o zi dificilă. Foarte dificilă. Nu credeam că va fi așa, dar am simțit că mi-am părăsit familia. Nu eram supărat. Doar dezamăgit. Nu am reușit să-mi duc slujba visată așa cum am sperat”, a mai spus antrenorul.

După despărțirea de Manchester United, Cristiano Ronaldo a semnat un contract valabil pentru două sezoane cu Al-Nassr din Arabia Saudită.

În vârstă de 38 de ani, Cristiano Ronaldo este cel mai bun marcator din istoria Ligii Campionilor europeni, cu 141 de goluri. El este jucătorul cu cele mai multe meciuri (200) şi cele mai multe goluri înscrise (123) la nivel de echipă naţională.