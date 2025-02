„Nu meritam să pierdem, sub nicio formă!“

Eșecul cu Kalba, scor 1-2, a fost pus de Olăroiu pe seama hazardului. Mai ales că primul gol al gazdelor a venit după o lovitură liberă în care mingea a fost deviată în propria poartă de fundașul Majed Hassan. În caz contrar, șutul lui Ghaedi ar fi fost oprit de zid.

„Nu meritam să pierdem meciul ăsta, sub nicio formă. L-am controlat în 90 la sută din timp. Am reușit să înscriem pe final. Din păcate, n-am reușit să ținem nici măcar un minut de rezultat, ca să pot să fac niște schimbări. A venit imediat o fază fixă în care mingea a fost deviată în poartă de un jucător de al nostru. Sunt lucruri pe care n-ai cum să le oprești. Apoi, la 1-1, am riscat. N-aveam ce să facem. Trebuia să riscăm. Și am primit acel gol pe greșeala care a fost, în ultimul minut. Nu suntem invincibili, dar îmi pare rău pentru băieți. S-au dăruit, au avut determinare. Din punctul meu de vedere, ne meritam să pierdem. Dar, uneori, fotbalul e nedrept. Mergem mai departe, în lupta pentru titlu, că doar nu o să ne oprim acum. Mai sunt multe meciuri, și adversarii noștri pot pierde. Se pot întâmpla multe lucruri. Am pierdut o șansă, în această etapă, dar încercăm să mergem mai departe. Suntem într-o poziție la care poate nici nu visam, la începutul sezonului“, a declarat Oli.

După 15 etape, Sharjah ocupă locul 2 în clasament, cu 37 de puncte. Lider e Shabab Al-Ahli cu 41 de puncte. Lupta pentru titlu se dă între aceste două formații, în condițiile în care Al-Ain, locul 3, are 26 de puncte.