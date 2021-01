L-a facut 'tigan' pe Sumudica, iar acum a LOVIT DIN NOU! Jurnalistul care a declansat un adevarat scandal, declaratii INCREDIBILE despre Hagi

Jurnalistul turc care l-a numit "tigan" pe Marius Sumudica a facut o noua afirmatie controversata.

Erman Toroglu a spus ca Mesut Ozil, care va juca de acum inainte la Fenerbahce, l-ar fi depasit pe Gica Hagi, care este considerat cel mai valoros fotbalist strain care a jucat in Turcia.

"Daca vorbim de cariera, Ozil a fost peste Hagi", a spus Toroglu, afirmatie care a fost intarita si de fostul jucator al celor de la Galatasaray, Dzevad Prekazi: "Mesut a fost campion mondial si fotbalistul anului in Germania. Sigur ca e mai bun decat Hagi."

Intr-o comparatie intre Ozil si Hagi, germanul are cifre mai bune doar la nivel de echipa nationala. Hagi il depaseste, insa, la nivel de club, cucerind cu 10 trofee mai mult decat a castigat Ozil de-a lungul carierei.

Romanul a inscris si mult mai multe goluri decat fostul jucator al lui Arsenal, diferenta fiind de aproape 100 de reusite.

In plus, in ierarhia pentru Balonul de Aur, Hagi a ocupat in 1994 locul 4, in timp ce Ozil nu s-a clasat mai sus de locul 11 niciodata.