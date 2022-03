"Nu voi uita ce mi-a spus Roman când eram o pasăre moartă". Abramovich, lăudat de un om-cheie de la Chelsea

Piet Visser, scouterul principal al formației și un om de încredere al patronului rus, a comentat evenimente care s-au petrecut în ultimele zile la clubul londonez.

"Oamenii au o imagine greșită despre el. Nu este caracterizat doar de bani, este mai mult de atât. Pentru că Roman nu vorbește cu presa, mulți îl văd ca pe o persoană distantă, iar asta mă deranjează foarte mult, pentru că nu este așa. Adevărul este că are o inimă mare", a declarat celebrul olandez.

"Îmi amintesc că am trecut printr-o operație pe inimă și am fost diagnosticat cu cancer esofagian. Am trecut peste, dar eram precum o pasăre moartă. Așa că l-am sunat pe Roman și i-am spus că trebuie să mă retrag. Nu voi uita niciodată ce mi-a spus: 'Piet, semnezi un contract pe 10 sau 12 ani'. Să știu că însemn atât de mult pentru cineva mi-a dat putere.

Nu mai zic de perioada în care mi-a permis să mă refac pe barca sa și la hotel. Îndrăznesc să spun că Român mi-a salvat viața", a mărturisit bărbatul de 87 de ani.

Roman Abramovich vinde Chelsea! Suma reală pe care speră să o obțină

La câteva zile după declanșarea războiului, acesta a anunțat că va vinde clubul în care a investit sume exorbitante și pe care l-a transformat într-o adevărată forță în Premier League.

Abramovich vrea să obțină aproximativ trei miliarde de euro în schimbul lui Chelsea, dar Mirror, care citează surse apropiate clubului, scrie că suma reală pe care speră să o primească rusul în schimbul clubului de pe Stamford Bridge ajunge la două miliarde de euro.

Roman Abramovich a cumpărat clubul Chelsea în 2003, când londonezii aveau un singur titlu în palmares, cucerit în 1954-1955.