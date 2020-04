"Nu ma asteptam vreodata sa trec prin asa ceva!" Ronaldinho a oferit primul interviu dupa ce a fost arestat in Paraguay! Ce a spus

Ronaldinho a acordat primul interviu la aproape doua luni dupa ce se afla in arestul politiei.

Starul brazilian Ronaldinho, a acordat primul interviu din momentul in care a fost arestat de politistii din Asuncion. Acesta a fost acuzat de folosirea unui pasaport fals si se afla in arest la domiciliu dupa ce a fost platita o cautiune de 800.000 de dolari.

Ronaldinho a oferit primul interviu dupa momentul in care a fost arestat si spune ca nu s-ar fi gandit vreodata ca ar putea trece prin asa ceva.

"Inca de la inceput, intentia noastra a fost sa colaboram cu sistemul de justitie pentru a clarifica faptele. De atunci si pana acum, am explicat totul si am oferit ceea ce ni s-a cerut. A fost o lovitura grea, nu mi-am imaginat niciodata ca voi trece printr-o astfel de situatie. Toata viata mea am cautat sa ating cel mai inalt nivel profesional si sa aduc bucurie oamenilor cu fotbalul meu.

Primul lucru va fi sa ii ofer un mare sarut mamei mele, care a trait vremuri grele, in acesata perioada, incepand cu pandemia de COVID-19, in casa ei. Apoi, voi absorvi tot impactul generat de aceasta situatie si voi merge mai departe, cu credinta si putere", a declarat Ronaldinho pentru ABC TV.

