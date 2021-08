"Nu îi uităm pe trădători!". Gestul lui Donnarumma, taxat dur de ultrașii de la AC Milan: amenințări pentru portarul italian

Din articol Mesajul de adio al lui Donnarumma

Plecarea lui Gigi Donnarumma la PSG nu a fost uitată de fanii italienilor de la AC Milan.

Înaintea partidei cu Calgari, ultrașii de la AC Milan au afișat mai multe bannere cu mesaje de amenințare pentru portarul italian.

În timpul EURO 2020, Gigi Donnarumma a anunțat că nu își mai prelungește contractul cu AC Milan și că a ajuns la o înțelegere cu PSG, însă până acum italianul nu a reușit să se impună în fața lui Keylor Navas.

"Nu îi uităm pe trădători. Ai grijă când te întorci în Milano. Donnarumma, nerecunoscătorule, ești mai rău decât Leonardo!", au fost mesajele transmise de ultrașii lui AC Milan.

En las afueras de Milanello, la Curva Sud colocó dos pancartas con mensajes muy fuertes en contra de Gigio Donnarumma: "Donnarumma bastardo ingrato

es más repugnante que Leonardo" "Donnarumma: No nos olvidamos de los traidores. Cuidado cuando llegues a Milano" pic.twitter.com/f5iloJcrKo — World AC Milan (@WorldACMilan1) August 28, 2021

Mesajul de adio al lui Donnarumma



Campionul european s-a despărțit oficial de AC Milan, echipă pentru care a debutat la 16 ani și al cărui căpitan a fost în ultimul an.

"Unele alegeri sunt dificile, dar fac parte din maturizarea unui om. Am ajuns la AC Milan când eram puțin mai mult decât un copilaș. Timp de opt ani, am purtat acest tricou cu mândrie, ne-am luptat, am suferit, am câștigat, am plâns, ne-am bucurat împreună cu coechipierii mei, antrenorii mei, toți cei care au facut și ei fac parte din club. Împreună cu fanii noștri, care fac parte integrantă din ceea ce a fost o familie de mai mulți ani", a scris Donnarumma pe contul de Instagram la momentul plecării de la AC Milan.