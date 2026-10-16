Jadon Sancho pare mai aproape de finalul carierei, deși are doar 26 de ani! Este fără contract din vară, dar nu a atras atenția prea multor echipe, după ce în ultimele sezoane în Premier League a dat un randament deloc bun.

S-a zvonit că poate ajunge în Bundesliga, apoi în prima ligă din Rusia, dar acum se discută despre posibilitatea trecerii în La Liga, la adversara U Craiova din faza principală a Conference League, Getafe.

Getafe, interesată de Jadon Sancho

Jadon Sancho a rămas fără echipă după ce perioada de transferuri s-a încheiat în cele mai puternice campionate ale lumii, iar la ora actuală mai are la dispoziție puține variante, mai fiind doar câteva întreceri în care jucătorii mai pot fi legitimați.

În plus, este și o perioadă în care cluburile au conturat definitiv loturile până la pauza de iarnă. Presa internațională anunță, însă, în aceste zile, că Sancho este dorit de Getafe.

În urmă cu mai mulți ani, Sancho părea că va ajunge favorit la Balonul de Aur, dar cariera i s-a dus ”în cap”. La ora actuală se află într-un moment foarte greu al carierei! În sezonul trecut, el nu a jucat prea mult și nu a reușit să se impună la Aston Villa, formație la care a fost împrumutat de Manchester United, dar părea că o fostă echipă îi întinde o mână de ajutor. Până la urmă, nu s-a întors la Borussia Dortmund.

Jadon Sancho poate face trecerea în La Liga, la Getafe

Getafe este în continuă căutare de jucători pentru acest sezon, mai ales că, pe lângă pretențiile pe care le are în La Liga, își dorește să aibă un parcurs solid european și în Conference League. Astfel, a ajuns să se gândească și la posibilitatea transferului lui Sancho.