Napoli poate rămâne oricând fără antrenor! Clauza bizară a italianului care e și selecționer al Slovaciei

Calzona, care va conduce Slovacia la EURO 2024, unde va fi adversarul României în faza grupelor, va avea dublu rol până la finalul sezonului, urmând să conducă Napoli. Italianul a debutat deja pe banca noii sale echipe la remiza cu Barcelona (1-1), din turul optimilor de finală Champions League.

Francesco Calzona, antrenor-selecționer până în vară: "Putem încheia oricând contractul lui cu Napoli"

Jan Kovacic, președintele Federației Slovace de Fotbal, a explicat cum a luat decizia de ai permite lui Francesco Calzona să antreneze și Napoli.

"Săptămâna trecută, eu și Francesco Calzona am decis să îi prelungim contractul cu 2025, cu opțiune de prelungire pe încă un an în cazul calificării la CM 2026. Duminică dimineață, selecționerul mi-a spus că Napoli l-a abordat, însă nu ara fi început negocierile fără acordul nostru, astfel că directorul executiv de la Napoli ne-a trimis un email în care ne-a întrebat dacă există posibilitatea eliberării tehnicianului până la finalul sezonului.

Am avut mai multe discuții ample cu Francesco Calzona și Marek Hamsik, iar ulterior am dezbătut cum ar putea funcționa această situație, astfel încât naționala Slovaciei să nu sufere. Duminică și luni am găsit o soluție potrivită", a spus Jan Kovacic, într-un interviu pentru Sport.sk.

Președintele Federației Slovace de Fotbal a dezvăluit și clauza inedită din acordul cu Napoli: "Avem o clauză în contract prin care putem încheia oricând contractul lui cu Napoli".

Întrebat ce va face dacă Napoli îl va dori și în sezonul următor pe Calzona, Kovacic a răspuns: "Dacă se va întâmpla asta, vom vedea. Napoli va trebui să negocieze cu noi. Francesco Calzona este antrenorul nostru până în 2025, însă l-am lăsat să antreneze Napoli până în vară. Nu există o altă înțelegere"