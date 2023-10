N-au mai rezistat! Selecționer demis după dezastrul din preliminariile EURO 2024

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Bulgariei, sârbul Mladen Krstajic, a fost demis joi din cauza "rezultatelor nesatisfăcătoare" în preliminariile Euro 2024, a anunţat federaţia naţională, potrivit AFP.

"Contractul său, care urma să expire în 2024, a fost reziliat", a precizat federaţia într-un comunicat, citat de News.ro.

Bulgaria a pierdut (0-2) în faţa Lituaniei la 14 octombrie, după care a cedat cu acelaşi scor în faţa Albaniei într-un meci amical la Tirana, trei zile mai târziu.

În decurs de o lună, ţara balcanică a coborât de pe locul 78 pe locul 84 în clasamentul FIFA. De asemenea, se află pe ultimul loc în grupa sa de calificare la Euro-2024, cu doar două puncte obţinute în şase meciuri.

Al doilea selecţioner străin al Bulgariei după germanul Lothar Matthäus (2010-2011), fostul internaţional sârb, în vârstă de 49 de ani, a promis la numirea sa în iulie 2022 că "va face tot posibilul pentru a face echipa mai puternică", subliniind însă şi că nu are "o baghetă magică".

Următorul selecţioner va fi bulgar, iar numele său va fi anunţat la 1 noiembrie, potrivit directorului tehnic Ivan Ivanov.

OFFICIAL: Bulgarian FA has parted ways with Mladen Krstajić. The new coach, who’s expected to be announced next week, will be Bulgarian pic.twitter.com/ux8IQVyY6Y