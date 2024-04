"Mourinho mi-a interzis să intru în vestiar". Starul de la Manchester United care s-a pregătit trei luni cu echipa U17

Neamțul a jucat în 35 de partide pentru gruparea de pe Old Trafford, pentru care a marcat de două ori și a oferit trei assist-uri, venirea lui Jose Mourinho pe banca tehnică în vara lui 2016 nefiind de bun augur pentru mijlocaș.

Dezvăluirile lui Bastian Schweinsteiger despre Jose Mourinho

Într-un interviu acordat pentru Gary Neville, în podcast-ul Stick to Football, sportivul de 39 de ani a povestit ce s-a întâmplat înainte de startul sezonului 2016/2017, când portughezul a fost desemnat antrenor al echipei.

"În 2016 am fost la EURO, am ajuns până în semifinale și am revenit mai târziu la echipă. Erau în Statele Unite pentru un turneu de pregătire.

De ziua mea, m-am dus la antrenament și mi s-a spus că nu mi se permite să intru în vestiar, că antrenorul a spus nu. Fără avertisment, fără nimic. Cineva ar fi putut să-mi explice într-un mod normal, dar asta am fost. M-am pregătit cu echipa U16.

L-am întrebat cu John Murtough dacă pot vorbi cu tehnicianul. M-am antrenat atât de tare, pentru că nu știam ce se întâmplă sau dacă glumește, apoi m-am întâlnit cu Mourinho.

Mi-a spus că nu mă vede fericit la United, pentru că atunci când m-am accidentat, am făcut recuperarea cu medicii de la naționala Germaniei.

M-am antrenat timp de trei luni singur, cu un preparator fizic. Mourinho nu mă lăsa la antrenamentele echipei mari Încă mă simțeam bine la United, îmi plăcea să port acel tricou, m-am gândit că este doar o perioadă.

După trei luni a venit să-mi spună că mă pot pregăti cu echipa", a povestit Bastian Schweinsteiger.