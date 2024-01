Mircea Lucescu își anunță revenirea pe banca tehnică: "Mă veți vedea din nou!"

După plecarea de la Kiev, Lucescu a subliniat că exclude retragerea din antrenorat. În ciuda vârstei înaintate, tehnicianul își dorește să rămână în fotbal și să ocupe aceeași funcție.

Mircea Lucescu își anunță revenirea pe banca tehnică

Mircea Lucescu spune acum că sunt șanse importante să revină pe banca tehnică a unei echipe în vară, în cazul în care starea de sănătate îi va permite.

"Am refuzat oferta de la Beșiktaș, dar în iunie 2024, dacă starea mea de sănătate va fi satisfăcătoare, probabil mă veți vedea din nou pe banca tehnică", a spus Mircea Lucescu, citat de sport.ua.

În ultimele săptămâni, Mircea Lucescu a fost pe lista lui Beșiktaș. Turcii au venit la București pentru a negocia cu "Il Luce", însă tehnicianul a refuzat, motivând că nu își dorește să preia o echipă în mijlocul sezonului. Beșiktaș l-a numit ulterior pe portughezul Fernando Santos (69 de ani).

De-a lungul carierei, Mircea Lucescu a antrenat în 5 țări: România (Corvinul Hunedoara, echipa națională, Dinamo, Rapid), Italia (Pisa, Brescia, Reggiana, Inter), Turcia (Galatasaray, Beșiktaș, echipa națională), Ucraina (Șahtior Donețk, Dinamo Kiev) și Rusia (Zenit).

79 de ani împlinește Mircea Lucescu pe 29 iulie

Mircea Lucescu a explicat de ce a refuzat Beșiktaș

„Il Luce” le-a transmis turcilor că nu mai este dispus să preia o echipă la jumătatea campionatului, iar negocierile s-au încheiat cum au început.

Totuși, Mircea Lucescu și-a lăsat o portiță deschisă pentru la vară, arătându-se dispus să o preia pe Beșiktaș la finalul acestui sezon.

„Au început și s-au și terminat negocierile (n.r. - râde). Sâmbătă m-am întâlnit cu ei, cu directorul general, am vorbit aproximativ cinci ore. Le-am spus ce greșeli s-au făcut la echipă, le-am oferit câteva sfaturi din experiența mea. Am avut o perioadă foarte bună la Beșiktaș am câștigat titlul.

Am fost campioni în anul centenarului. Nici Galatasaray, nici Fenerbahce nu au reușit asta. Mi-am expus foarte clar ideile. Nu preiau echipa în mijlocul campionatului. Dar, dacă se pune problema de a începe competiția, anul viitor, ca antrenor al echipei, sunt de acord. Propunerea lor a fost să conduc Beșiktaș șase luni, iar, ulterior, dacă vreau și ne înțelegem, să continuăm.

Formația nu mai are nicio șansă să lupte pentru titlu, iar eu am fost obișnuit să antrenez echipe care se băteau pentru campionat. Am nevoie de timp pentru a reconstrui ceea ce a fost distrus. Deci, exclus acum, dar, dacă este de la vară, iau în considerare propunerea.

Am mai avut o experiență neplăcută în decembrie 1999 la Inter. A fost foarte bine prima parte, excelent, dar apoi erau mulți jucători fără contracte, zece jucători cărora le expirau înțelegerile. Ei voiau să joace toți, pentru a demonstra, apoi a anunțat și Moratti că vine Lippi de anul viitor.

Așa că, din momentul acela, raportul meu cu jucătorii s-a schimbat radical. În primele cinci meciuri acasă, pe San Siro, am avut o medie de cinci goluri pe meci. Apoi am avut ghinion să se accidenteze Ronaldo, Simeone, Zamorano, am fost eliminați dramatic de Manchester United în Liga Campionilor.

Așa că experiența m-a determinat să refuz propunerea celor de la Beșiktaș, una pe care orice antrenor, aflat la vârsta mea, ar fi acceptat-o”, a spus Mircea Lucescu, potrivit iAMSport.