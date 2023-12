Messi nu a reușit să-l convingă pe Scaloni să renunțe la demisie! Anunțul făcut de selecționerul Argentinei

Selecționerul Argentinei a anunțat la conferința de presă de la finalul meciului cu Brazilia, scor 1-0, că ia în calcul să-și dea demisia.

Anunțul l-a supărat pe Lionel Messi, care a purtat o discuție aprinsă cu selecționerul la primul antrenament de după meciul cu Brazilia.

Deși părere că starul argentinian a reușit să-l convingă pe Scaloni să renunțe la demisie, acesta a reiterat de curând cele spuse la conferința de presă de la finalul meciului cu Brazilia.

„Încă mă gândesc asupra deciziei pe care o să o iau. Analizez, calm, dacă se merită să dau un restart. Jucătorii au nevoie de un antrenor concentrat 100%, cu dorința de a-i antrena.

Mai ales la ce nivel ridicat sunt ei, au nevoie de asta. Încă mă gândesc, împreună cu staff-ul meu”, a spus Lionel Scaloni, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

???????????? Scaloni on his future: “I’m still thinking about my decision. I am calmly thinking, how everything goes, whether to restart or what”.

“The players need a coach with all the desire and energy, at their level”.

“I spoke to both Messi & Tapia, I just need to think about it”. pic.twitter.com/W0WSO7AGuS