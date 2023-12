Uruguayanul Luis Suarez, atacantul echipei Gremio, a câştigat joi Balonul de Aur, acordat celui mai bun fotbalist din campionatul Braziliei, relatează EFE.

Suarez, care a obţinut şi premiul pentru cel mai bun atacant, a marcat 17 goluri în campionat şi a fost principalul artizan al clasării lui Gremio pe poziţia a doua la finalul sezonului.

"La aproape 37 de ani, a fost anul în care am jucat cele mai multe jocuri în cariera mea, în care am petrecut cel mai mult timp departe de soţia şi de copiii mei. Premiul este pentru ei", a spus Suarez într-un scurt discurs.

Pe ansamblul sezonului, Suarez a jucat 42 de meciuri, cu un bilanţ de 22 de goluri şi 14 pase decisive. Echipa a câştigat campionatul statului Rio Grande do Sul, pe lângă succesul clasării pe locul 2 în campionatul Braziliei la un an după promovarea în prima divizie.

Suarez şi-a luat adio zilele trecute de la fanii lui Gremio. Potrivit presei internaţionale, el ar urma să se alăture formaţiei Inter Miami, din SUA, unde îl va regăsi pe bunul său prieten Lionel Messi, alături de care a evoluat la echipa spaniolă FC Barcelona.

La ceremonia de premiere, Endrick, fotbalistul lui Palmeiras, în vârstă de 17 ani, care va evolua la Real Madrid, a câştigat două premii, unul pentru jucătorul revelaţie al anului şi altul pentru cel mai frumos gol, marcat în etapa a 34-a împotriva lui Botafogo.

Palmeiras a devenit campioană miercuri pentru al doilea an consecutiv, cu Endrick protagonist în ultima parte a stagiunii.

