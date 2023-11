Ultima etapă din Allsvenskan, prima ligă din Suedia, a programat un meci cu titlul pe masă. Malmö FF se afla pe locul al doilea, cu 61 de puncte, la trei în spatele celor de la Elfsborg.

Meciul dintre cele două s-a jucat pe stadionul Eleda, din Malmö, iar gazdele aveau nevoie de victorie pentru a câștiga campionatul. Elfsborg, care a condus în clasament timp de jumătate de sezon, lua titlul dacă nu pierdea.

La pauză a fost 0-0, iar repriza a doua a început cu întârziere mare. Mai întâi, fanii lui Elfsborg s-au bătut cu forțele de ordine. Apoi, când spiritele abia se calmaseră, suporterii lui Malmö au făcut un show pirotehnic care a declanșat alarma de incendiu a stadionului.

După mai bine de o oră de întrerupere, partida s-a reluat. În minutul 57, Isaac Kiese Thelin a transformat un penalty contestat de oaspeți și a înscris singurul gol al întâlnirii, care s-a prelungit până în minutul 90+11. În total, un meci de circa trei ore! 1-0 pentru Malmö FF care a devenit astfel campioana Suediei pentru a 26-a oară în istorie.

„Am știut că vom învinge, la asta ne-am gândit toată săptămâna. Nu știu cum am fi putut pierde titlul, mai ales în această atmosferă”, a declarat autorul golului, Thelin, imediat după încheierea jocului.

Înaintea partidei, publicația Sydsvenskan, din Malmö, anticipa victoria echipei locale. „Felicitări pentru locul al doilea în acest sezon, Elfsborg! În jurul orei 5 PM, începe petrecerea de sărbătorire a titlului pentru Malmö. Vă așteptăm!”, a titrat cotidianul suedez.

Până la urmă, jurnaliștii din Malmö au avut dreptate. S-au înșelat doar în privința orei, pentru că meciul s-a întins până în jurul orei locale 6 PM. Cu acest succes, clubul din Malmö și-a asigurat prezența în ediția 2024/2025 a UEFA Champions League.

Fondată în 1910, Malmö FF are un lot cotat la 31,35 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Sebastian Nanasi, care valorează 4,5 milioane de euro, este cel mai scump fotbalist al noii campioane a Suediei.

Absolutely delighted for @PJansson5 and @Malmo_FF well done. pic.twitter.com/xT4YxBXaeD