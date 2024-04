Mbappe nu negociază! Ultimele detalii despre transferul iminent la Real Madrid

Starul francez a informat deja PSG în februarie despre intenția sa de a pleca în vară și de a nu semna un nou contract cu clubul. De atunci, cele mai puternice semnale indică o mutare la Real Madrid, în pofida unor mențiuni trecătoare despre interesul unor cluburi precum Liverpool și Manchester City.

Expertul în transferuri, Fabrizio Romano, a afirmat că Mbappe nu a avut niciodată intenția de a negocia cu alt club, iar atenția sa este sută la sută îndreptată spre Real Madrid.

Jucătorul este mulțumit de discuțiile purtate cu gruparea din capitala Spaniei, iar transferul său pare doar o chestiune de timp.

După ce a ajutat PSG să ajungă în semifinalele Ligii Campionilor prin victoria cu Barcelona, Mbappe a dat clar de înțeles că decizia sa privind viitorul nu s-a schimbat.

Romano reiterează acest lucru și susține că Mbappe și PSG vor face un anunț comun cu privire la plecarea sa. Cele două părți își doresc să se despartă într-un mod amiabil și respectuos, astfel că planul este ca Mbappe, alături de președintele Nasser Al-Khelaifi, să facă anunțul împreună.

Momentul exact al anunțului nu este cunoscut în momentul de față, având în vedere că PSG a ajuns în semifinalele UCL și ar putea ajunge chiar în finala din 1 iunie.

Ceea ce este cert este că Mbappe a luat decizia: începând cu vara aceasta va juca pentru Real Madrid.

