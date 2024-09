Marocul construiește cel mai mare stadion de fotbal din lume! Designul este inspirat de forma cortului berber

Cupa Mondială din 2030 va fi o ediție aniversară, pentru că se sărbătoresc 100 de ani de organizarea primei ediții, în Uruguay, câștigată de țara gazdă.

Marocul va găzdui meciuri la CM 2030

FIFA a decis ca această competiție să fie găzduită de Spania, Portugalia și Maroc, iar Uruguay, Argentina și Paraguay vor avea parte de meciuri aniversare. Spania ar urma să pună la dispoziție stadioanele din orașele Madrid, Barcelona, Sevilia, Bilbao, Malaga, San Sebastian, A Coruna, Las Palmas și Zaragoza, Marocul va găzdui meciuri la Casablanca, Marrakech, Rabat, Tangier, Agadir și Fes, iar la Lisabona și Porto se vor juca meciuri în Portugalia.

Estadio Centenario din Montevideo, Estadio Monumental din Buenos Aires, Estadio Defensores del Chaco și New National Stadium din Asuncion au fost alese pentru partidele programate în America de Sud.

Arena va costa doar 450 de milioane de dolari

Marocul vrea să creeze senzație prin organizarea acestei competiții și a anunțat că va construi cel mai mare stadion de fotbal din lume, care va avea o capacitate de 115.000 de locuri. Grand Stade Hassan II va costa 450 de milioane de dolari, va fi terminat în 2028, va fi ridicat în orașul Benslimane (60km de Casablanca), iar după meciurile găzduite la CM 2030 va fi gazda echipei naționale a Marocului, dar și a formațiilor de club Raja Casablanca și Wydad Casablanca.

Designul în forma unui cort berber a fost ales de firma locală Tarik Oualalou Architecte și finisat de compania internațională de arhitectură Populous, celebră pentru proiectarea stadioanelor de baseball Oriole Park (Baltimore), Coors Field (Denver), Progressive Field (Cleveland), Great American Ball Park (Cincinnati), Tal's Hill (Houston), Nationals Park (Washington DC) sau Target Field (Minneapolis). Americanii vor mai construi Aramco Stadium (Arabia Saudită) și noua arenă a lui AS Roma (Italia).

Rungrado din Coreea de Nord, cel mai mare stadion din lume

În acest moment, cele mai mari zece arene funcționale de fotbal din lume sunt Rungrado 1st of May Stadium (114.000 de locuri / Coreea de Nord), Michigan Stadium (107.601 de locuri), Ohio Stadium (102.780 de locuri), Melbourne Cricket Ground (100.024 de locuri / Australia), Camp Nou (99.354 de locuri / Spania), Estadio Azteca (95.500 de locuri / Mexic), The Calabash (94.736 de locuri / Africa de Sud), New Administrative Capital Stadium (93.940 de locuri / Egipt), Rose Bowl Stadium (92.800 de lcouri / SUA) și Cotton Bowl Stadium (92.100 de locuri / SUA).

Cel mai mare stadion din lume, dar care este nefuncțional, este Great Strahov Stadium din Praga (Republica Cehă), care a fost construit cu o capacitate de 250.000 de locuri pe gradene. A fost inaugurat în 1924, după planurile lui Alois Dryak, iar ultima mare competiție organizată aici a fost Spartakiada din 1985. În ultimii ani a devenit centrul de pregătire al echipei Sparta Praga, suprafața interioară fiind transformată în opt terenuri de antrenament.

Foto - Getty Images