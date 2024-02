Marius Șumudică s-a întâlnit cu Recep Tayyip Erdogan, care i-a zis: „Parcă ești mai gras la televizor!” Antrenorului român i s-a propus cetănțenia turcă 

Antrenorul român a semnat cu Gaziantep în septembrie 2023, la trei luni de la despărțirea de Al-Raed, grupare din Arabia Saudită. Marius Șumudică a primit ca obiectiv salvarea echipei de la retrogradare, însă parcursul lui Gaziantep a fost oscilant. Tehnicianul a fost implicat și în mai multe conflicte, fiind criticat de turci pentru ieșirile sale caracteristice.

Marius Șumudică: „Turcii vor să îmi dea pașaport!”

Cu toate astea, Șumudică este apreciat în Turcia și a dezvăluit ce dialog a purtat cu președintele țării, Recep Tayyip Erdogan, cu care s-a întâlnit recent. Mai mult, antrenorul a declarat că Erdogan l-a întrebat și despre posibilitatea de a primi cetățenia turcă.

„Turcii vor să-mi dea pașaport, este o onoare imensă. Sunt impresionat și bucuros că zilele trecute am întâlnit unul dintre cei mai puternici oameni din lume. Am stat pentru câteva minute în compania dânsului, am fost onorat să-l întâlnesc pe Recep Tayyip Erdogan când a sosit la noi în oraș.

Cu mine a stat de vorbă cam 4-5 minute. A dat mâna cu cei mai importanți oameni din oraș, din zonă, apoi cu bașkanul clubului, după care a ajuns în dreptul meu.

'Parcă ești mai gras la televizor!', mi-a spus, zâmbitor. 'De la baclavalele astea bune', am glumit și eu. A început să râdă și dânsul. Apoi, m-a chestionat dacă vreau să devin cetățean turc, i-am replicat că da, că este o onoare. M-a mai întrebat cum merge treaba la echipă, cum mă descurc, am vorbit câteva minute.

Oricum, ca să fie clar, eu nu renunț la cetățenia română! Chiar dacă aș primi pașaportul turcesc, eu sunt și voi fi mereu român”, a declarat Marius Șumudică pentru gsp.ro.

Gaziantep, prima victorie după nouă etape

Gaziantep FK a învins Istanbulspor, ultima clasată din Turcia, în deplasare, cu un scor de 3-1 în cea de-a 25-a etapă a SuperLig și a părăsit locurile retrogradabile.

La conferința de presă de după meci, antrenorul lui Gaziantep FK nu și-a putut ascunde fericirea pentru cele trei puncte obținute de echipa sa: „Sunt cu adevărat fericit astăzi. Am întors meciul de la 1-0. Echipa noastră a reacționat după golul primit la începutul meciului și am marcat 3 goluri. Nu este ușor să câștigi aici. Am obținut 6 puncte din 2 meciuri împotriva Istanbulspor”.

Șumudică a evidențiat determinarea echipei sale de a lupta pentru fiecare punct și a subliniat importanța următorului meci în eforturile lor de a rămâne în vârful clasamentului în lupta pentru titlu.

„Avem un meci cât o finală împotriva lui Samsunspor. Am câștigat meciul din Samsun cu 2-1. Chiar și un punct obținut la Gaziantep ne va pune în avantaj față de Samsunspor la diferența de goluri. Vom juca pentru a câștiga. Calendarul ne avantajează puțin, pentru că am încheiat meciurile cu echipele care se bat la titlu, cu Galatasaray și Fenerbahçe, în timp ce adversarii noștri încă nu au jucat cu ele. De aceea, vrem să ne pregătim cât mai bine pentru acest meci cu Samsun și să obținem o victorie”, a mai spus Șumudică.