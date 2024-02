Marius Șumudică, savuros la conferința de presă, după victoria cu ultima clasată din Turcia

Gaziantep FK a învins Istanbulspor, ultima clasată din Turcia, în deplasare, cu un scor de 3-1 în cea de-a 25-a etapă a SuperLig și a părăsit locurile retrogradabile.

La conferința de presă de după meci, antrenorul lui Gaziantep FK nu și-a putut ascunde fericirea pentru cele trei puncte obținute de echipa sa: „Sunt cu adevărat fericit astăzi. Am întors meciul de la 1-0. Echipa noastră a reacționat după golul primit la începutul meciului și am marcat 3 goluri. Nu este ușor să câștigi aici. Am obținut 6 puncte din 2 meciuri împotriva Istanbulspor”.

Gaziantep, prima victorie după nouă etape

Șumudică a evidențiat determinarea echipei sale de a lupta pentru fiecare punct și a subliniat importanța următorului meci în eforturile lor de a rămâne în vârful clasamentului în lupta pentru titlu.

„Avem un meci cât o finală împotriva lui Samsunspor. Am câștigat meciul din Samsun cu 2-1. Chiar și un punct obținut la Gaziantep ne va pune în avantaj față de Samsunspor la diferența de goluri. Vom juca pentru a câștiga. Calendarul ne avantajează puțin, pentru că am încheiat meciurile cu echipele care se bat la titlu, cu Galatasaray și Fenerbahçe, în timp ce adversarii noștri încă nu au jucat cu ele. De aceea, vrem să ne pregătim cât mai bine pentru acest meci cu Samsun și să obținem o victorie”, a mai spus Șumudică.

Antrenorul român este de părere că în ciuda poziției din clasament, echipa sa a arătat bine la ultimele meciuri din campionat: „Toată lumea analizează ultimele 7 meciuri ale noastre. În ultimele 7 meciuri am pierdut împotriva Galatasaray și Fenerbahçe și am remizat cu celelalte echipe. Un punct este valoros pentru noi”.

Gaziantep ocupă locul 16 în Turcia, cu 27 de puncte, la egalitate cu Karagumruk, având un punct mai mult decât Samsunspor, ocupanta primului loc retrogradabil, care însă are un meci mai puțin disputat.

O victorie, trei egaluri și o înfrângere a înregistrat Gaziantep în ultimele cinci etape din Turcia.