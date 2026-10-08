Mama lui Cristiano Ronaldo a răbufnit: ”Fiul meu a plecat pe ușa din spate!”

Mama lui Cristiano Ronaldo a răbufnit: ”Fiul meu a plecat pe ușa din spate!” Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

În ultimele zile, naționala Portugaliei a fost lovită de un scandal imens după ce Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul primei reprezentative după o serie de neînțelegeri cu selecționerul Jorge Jesus.

TAGS:
Cristiano RonaldoJorge JesusPortugalia
Din articol

Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul cu avionul privat după ce Jorge Jesus i-a promis că va juca 30 de minute în meciul cu Norvegia, însă a rămas rezervă neutilizată, deși a fost trimis la încălzire.

Maria Dolores dos Santos Aveiro: ”Fiul meu putea pleca pe ușa din față, dar a făcut-o pe ușa din spate!”

  • Deschidere ronaldo
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Maria Dolores dos Santos Aveiro, mama lui Cristiano Ronaldo, a rupt tăcerea la televiziunea portugheză după ultimele evenimente în care a fost implicat cvintuplul câștigător al Balonului de Aur.

Mama legendarului fotbalist s-a arătat revoltată de faptul că fiul său a nu a fost tratat cu respect de către oficialii Federației Portugheze de Fotbal și, mai ales, de către selecționerul Jorge Jesus.

Sunt tristă, este normal. A fost un șoc. Fiul meu ar fi putut pleca pe ușa din față, dar, în schimb, a ieșit pe ușa din spate. Dar este în regulă, Dumnezeu va avea grijă de toate. Am plâns puțin. Este bine să lași lucrurile să se așeze. Acum trebuie să mergem mai departe. El a fost întotdeauna eroul Portugaliei. Nu îi acordă respectul pe care îl merită”, a spus Maria Dolores dos Santos Aveiro.

Contextul neînțelegerilor dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus

Totul a început în vară, când naționala Portugaliei a fost preluată de Jorge Jesus, fostul antrenor al lui Cristiano Ronaldo de la Al Nassr.

CR7 l-a susținut să Jesus să ajungă în funcția de selecționer, iar, în luna august, cei doi au avut un acord. Ajuns la 41 de ani, Cristiano Ronaldo va juca doar în meciurile de acasă ale echipei naționale. 

La meciul cu Norvegia din Nations League, în ciuda faptului că meciul se disputa în deplasare, selecționerul l-a informat pe cvintuplul câștigător al Balonului de Aur că va evolua 30 de minute. Cristiano Ronaldo a mers la încălzire, însă Jorge Jesus nu l-a mai trimis în teren. 

Cristiano Ronaldo a trecut cu vederea acest lucru după ce antrenorul i-a spus că își va cere scuze public, iar fotbalistul a făcut deplasarea în Danemarca alături de restul echipei. Totuși, lucrurile au degenerat după ce, la conferința de presă, Jorge Jesus a declarat că el este cel care ia toate deciziile la echipa națională și nu se va feri să îl lase din nou pe bancă pe Cristiano Ronaldo dacă va considera că este cazul.

Acest lucru l-a înfuriat pe fotbalist care și-a chemat avionul privat și a părăsit cantonamentul echipei naționale.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Trapperul IAN, prima reacție după ce a urinat pe scenă la Arenele Romane: „Știu că-s idiot, dar nu m-am gândit”
Trapperul IAN, prima reacție după ce a urinat pe scenă la Arenele Romane: „Știu că-s idiot, dar nu m-am gândit”
ULTIMELE STIRI
Ianis Zicu, război de la distanță cu un fost elev: ”Zicu nu cunoștea niciun jucător!” / ”Parcursul tău ca jucător a fost mic!”
Ianis Zicu, război de la distanță cu un fost elev: ”Zicu nu cunoștea niciun jucător!” / ”Parcursul tău ca jucător a fost mic!”
Singurul clasament onorant în care apare și naționala lui Hagi: România, peste Portugalia lui Ronaldo
Singurul clasament onorant în care apare și naționala lui Hagi: România, peste Portugalia lui Ronaldo
Laurențiu Reghecampf, pus la zid înainte de debutul la FCSB! „Patronul ar putea să îl demită”
Laurențiu Reghecampf, pus la zid înainte de debutul la FCSB! „Patronul ar putea să îl demită”
Recital în Barcelona - Dinamo București, în Liga Campionilor. Cât s-a terminat
Recital în Barcelona - Dinamo București, în Liga Campionilor. Cât s-a terminat
Cristiano Bergodi a dezvăluit cum l-a învins pe Marius Șumudică: ”Așa cred că am schimbat jocul!”
Cristiano Bergodi a dezvăluit cum l-a învins pe Marius Șumudică: ”Așa cred că am schimbat jocul!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Un român sub comanda lui Cristi Chivu: ”M-a chemat la antrenament”

Un român sub comanda lui Cristi Chivu: ”M-a chemat la antrenament”

Fostul antrenor de la FCSB a semnat cu noua sa echipă: ”Bun venit!”

Fostul antrenor de la FCSB a semnat cu noua sa echipă: ”Bun venit!”

Florin Răducioiu i-a uluit pe spaniolii de la Marca: „M-am îmbătat până am leșinat. Am vomitat chiar și în taxi”

Florin Răducioiu i-a uluit pe spaniolii de la Marca: „M-am îmbătat până am leșinat. Am vomitat chiar și în taxi”

Dinamo i-a oferit contractul: ”L-am semnat. Asta e cea mai mare promisiune”

Dinamo i-a oferit contractul: ”L-am semnat. Asta e cea mai mare promisiune”

Anunț despre viitorul lui Radu Drăgușin la Fiorentina: „Merge la o echipă mai bună decât Tottenham”

Anunț despre viitorul lui Radu Drăgușin la Fiorentina: „Merge la o echipă mai bună decât Tottenham”

FCSB, all-in pentru primul transfer al iernii: "Am vorbit cu el"

FCSB, all-in pentru primul transfer al iernii: "Am vorbit cu el"



Recomandarile redactiei
Laurențiu Reghecampf, pus la zid înainte de debutul la FCSB! „Patronul ar putea să îl demită”
Laurențiu Reghecampf, pus la zid înainte de debutul la FCSB! „Patronul ar putea să îl demită”
El va fi selecționerul României în următorii doi ani: „E văzut ca un salvator. Nu-l mișcă nimeni de acolo”
El va fi selecționerul României în următorii doi ani: „E văzut ca un salvator. Nu-l mișcă nimeni de acolo”
Șumudică anunță un coșmar pentru CFR după eșecul din derby-ul Clujului: "Asta e realitatea! Ne-am îmbătat cu apă rece"
Șumudică anunță un coșmar pentru CFR după eșecul din derby-ul Clujului: "Asta e realitatea! Ne-am îmbătat cu apă rece"
Ianis Zicu, război de la distanță cu un fost elev: ”Zicu nu cunoștea niciun jucător!” / ”Parcursul tău ca jucător a fost mic!”
Ianis Zicu, război de la distanță cu un fost elev: ”Zicu nu cunoștea niciun jucător!” / ”Parcursul tău ca jucător a fost mic!”
Singurul clasament onorant în care apare și naționala lui Hagi: România, peste Portugalia lui Ronaldo
Singurul clasament onorant în care apare și naționala lui Hagi: România, peste Portugalia lui Ronaldo
Alte subiecte de interes
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Oțelul Galați l-a transferat pe atacantul portughez dorit și de Fenerbahce! ”Mașină de goluri”
Oțelul Galați l-a transferat pe atacantul portughez dorit și de Fenerbahce! ”Mașină de goluri”
Al Hilal vrea antrenor din Premier League. Doi portughezi sunt ademeniți cu milioanele saudiților
Al Hilal vrea antrenor din Premier League. Doi portughezi sunt ademeniți cu milioanele saudiților
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
CITESTE SI
Un italian a lipit două bilete necâștigătoare la loto pentru a încasa 10 milioane de euro. Cum a fost descoperită frauda

stirileprotv Un italian a lipit două bilete necâștigătoare la loto pentru a încasa 10 milioane de euro. Cum a fost descoperită frauda

Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

stirileprotv Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

Luca Niculescu, după discuțiile cu PNL: „Nu mi s-a părut că primesc propunerea PSD cu cea mai mare deschidere”

stirileprotv Luca Niculescu, după discuțiile cu PNL: „Nu mi s-a părut că primesc propunerea PSD cu cea mai mare deschidere”

Momentul în care studentul britanic a fost arestat pentru uciderea româncei Maria Saceanu, în stil „Dexter”. VIDEO

stirileprotv Momentul în care studentul britanic a fost arestat pentru uciderea româncei Maria Saceanu, în stil „Dexter”. VIDEO

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!