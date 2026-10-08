Mama lui Cristiano Ronaldo a răbufnit: ”Fiul meu a plecat pe ușa din spate!”

Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul cu avionul privat după ce Jorge Jesus i-a promis că va juca 30 de minute în meciul cu Norvegia, însă a rămas rezervă neutilizată, deși a fost trimis la încălzire.

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Maria Dolores dos Santos Aveiro, mama lui Cristiano Ronaldo, a rupt tăcerea la televiziunea portugheză după ultimele evenimente în care a fost implicat cvintuplul câștigător al Balonului de Aur.

Mama legendarului fotbalist s-a arătat revoltată de faptul că fiul său a nu a fost tratat cu respect de către oficialii Federației Portugheze de Fotbal și, mai ales, de către selecționerul Jorge Jesus.

”Sunt tristă, este normal. A fost un șoc. Fiul meu ar fi putut pleca pe ușa din față, dar, în schimb, a ieșit pe ușa din spate. Dar este în regulă, Dumnezeu va avea grijă de toate. Am plâns puțin. Este bine să lași lucrurile să se așeze. Acum trebuie să mergem mai departe. El a fost întotdeauna eroul Portugaliei. Nu îi acordă respectul pe care îl merită”, a spus Maria Dolores dos Santos Aveiro.

Contextul neînțelegerilor dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus

Totul a început în vară, când naționala Portugaliei a fost preluată de Jorge Jesus, fostul antrenor al lui Cristiano Ronaldo de la Al Nassr.

CR7 l-a susținut să Jesus să ajungă în funcția de selecționer, iar, în luna august, cei doi au avut un acord. Ajuns la 41 de ani, Cristiano Ronaldo va juca doar în meciurile de acasă ale echipei naționale.

La meciul cu Norvegia din Nations League, în ciuda faptului că meciul se disputa în deplasare, selecționerul l-a informat pe cvintuplul câștigător al Balonului de Aur că va evolua 30 de minute. Cristiano Ronaldo a mers la încălzire, însă Jorge Jesus nu l-a mai trimis în teren.

Cristiano Ronaldo a trecut cu vederea acest lucru după ce antrenorul i-a spus că își va cere scuze public, iar fotbalistul a făcut deplasarea în Danemarca alături de restul echipei. Totuși, lucrurile au degenerat după ce, la conferința de presă, Jorge Jesus a declarat că el este cel care ia toate deciziile la echipa națională și nu se va feri să îl lase din nou pe bancă pe Cristiano Ronaldo dacă va considera că este cazul.

Acest lucru l-a înfuriat pe fotbalist care și-a chemat avionul privat și a părăsit cantonamentul echipei naționale.