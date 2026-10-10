Malcom Edjouma a retrogradat matematic cu Qingdao Hainiu

Vineri, Qingdao Hainiu a pierdut meciul contra lui Beijing Guoan, scor 0-3, și a retrogradat matematic. Echipa lui Malcom Edjouma are 11 eșecuri consecutive în toate competițiile, este ultima clasată, cu doar 14 puncte, iar căderea în liga secundă este confirmată cu trei etape rămase de jucat.

Edjouma, titular incontestabil în acest sezon, mai are un an de contract cu Qingdao Hainiu, însă pare puțin probabil că va continua și în liga secundă, chiar dacă nu are o clauză prin care să își rezilieze înțelegerea unilateral după retrogradare

Edjouma ar putea rămâne în prima ligă chineză

Presa chineză scrie că Edjouma a lăsat o impresie plăcută la primul său sezon în China, iar două echipe din prima ligă ar viza transferul său în această iarnă. Este vorba despre Shandong Taishan, locul 6, și Shanghai Shenhua,locul 8.

"Deși Hainiu a retrogradat, mulți dintre jucătorii săi au devenit foarte căutați. Fotbaliștii străini și tinerele talente au atras interesul mai multor cluburi, iar ofertele nu au lipsit. Cei mai remarcați au fost cei doi străini, Malcom Edjouma și Yaw Yeboah.

Evoluțiile lor din acest sezon ar fi suficiente pentru o echipă din zona de mijloc-superioară a campionatului chinez, iar Hainiu a ajuns acum să fie un furnizor de jucători străini pentru alte cluburi.

Edjouma a jucat în 23 de meciuri pentru Qingdao Hainiu în acest sezon, marcând 6 goluri și oferind două pase decisive. S-ar potrivi unor echipe precum Shandong Taishan și Shanghai Shenhua, care au nevoie să-și întărească mijlocul defensiv", a scris presa chineză.

Qingdao Hainiu a început campionatul de la -7 din cauza unei implicări mai vechi a clubului într-un scandal amplu de corupție, pariuri și meciuri trucate. Din acest motiv, nu mai puțin de 9 cluburi din prima ligă chineză au pornit cu depunctări, iar cea mai afectată a fost echipa lui Edjouma.