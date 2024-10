Carly Thatcher,"șeptarul" echipei Greenville Triumph, și-a făcut debutul impresionant pe 21 august 2021 într-un meci împotriva BYU Cougars și a devenit rapid una dintre favoritele "verzilor".



În sezonul 2023, Carly a evoluat în 15 meciuri, fiind titulară în 14 dintre ele. A jucat atât ca atacant, cât și mijlocaș, petrecând un total de 997 minute pe teren.

În sezonul anterior, Carly a jucat 17 meciuri, cu un total 926 minute pe teren.



Americanca se poate mândri cu un hat-trick împotriva celor de la Alabama A&M și cu faptul că este doar a doua jucătoare din istoria Auburn care a reușit această performanță din postura de "freshman". Datorită acestor realizări, a fost desemnată SEC Freshman of the Week și menționată în Top Drawer Soccer Team of the Week.

Mai mult, a fost selecționată de două ori în echipa Mid-Atlantic All Conference și invitată la ECNL National Training Camp în 2018. În timpul liceului la Riverside High School, Carly a primit numeroase distincții, inclusiv titlul de jucătoare ofensivă a anului în 2020.