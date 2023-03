Luka Modric, ”jucător suprem, nu veteran”! Croația merge mai departe în preliminariile Euro cu același lot de la Mondial

Luka Modric, fotbalistul lui Real Madrid, în vârstă de 37 de ani, a insistat să joace cu naţionala Croaţiei în primele două meciuri din preliminariile EURO 2024, iar selecţionerul Zlatko Dalic l-a inclus în lotul pentru aceste partide, informează EFE.

Cotidianul Sportske novosti a scris că Dalic i-a propus ca Modric să joace doar în primul meci din preliminarii, pe 25 martie împotriva Ţării Galilor şi să se întoarcă apoi la Madrid, dar mijlocaşul a insistat să evolueze şi împotriva Turciei, trei zile mai târziu.

Potrivit ziarului citat, Croaţia se poate aştepta ca Modric să participe la turneul final al EURO 2024, deoarece el trebuie considerat "un jucător suprem şi nu un veteran care printr-un miracol încă rezistă anilor".

Dalic a anunţat luni un lot din care, în afară de Modric, fac parte numeroşi alţi jucători prezenţi la Mondialul din Qatar.

"Nu trebuie să schimbăm echipa care a câştigat medalia de bronz la Campionatul Mondial acum câteva luni, aşa că pe listă sunt 23 de jucători din Qatar", a spus antrenorul.

Spre deosebire de Mondial, din lot nu fac parte Dejan Lovren, care s-a retras de la naţională, şi Ante Budimir, în schimb au fost incluşi Luka Ivanusec şi Petar Musa.

#Croatia opens @EURO2024 qualifying against @Cymru and @MilliTakimlar this March! ⏳

Following @DalicZlatko's squad presentation, who do you expect to be Croatia's key players on the road to Germany next summer? ????️#EURO2024 #Family #Vatreni❤️‍???? pic.twitter.com/UG9fRWFVeW