Lucescu, FACUT PRAF de turci dupa esecul cu Rusia: "Un proiect nascut MORT! Trebuie adus un turc!" Reactia romanului

Turcia a pierdut primul meci din Nations League. Echipa lui Lucescu a fost invinsa pe teren propriu de Rusia, scor 2-1.

Mircea Lucescu spune ca are nevoie de timp pentru a reforma echipa nationala si a pentru a o readuce in circuitul marii performante.



"Problema nu e de a pierde sau a nu pierde. Trebuie sa construim o echipa si nu e ușor. E dificil sa formezi o nationala competitiva cand jucatorii nu sunt folositi la cluburile noastre. Asta e problema. Au fost erori incredibile pe care le-am facut la goluri. E drept ca la primul, Sener a fost impins de Dziuba, experienta rusului fiind decisiva. La al doilea gol, un gol stupid, am iesit la offside, iar eu nu le cer niciodata asta baietilor", a declarat Mircea Lucescu.

Daca selectionerul roman cere timp pentru a recrea echipa nationala, jurnalistii turci dau semne tot mai clare ca si-ua pierdut rabdarea cu Mircea Lucescu.

"Lucescu vrea timp si rabdare. Crede intr-un plan de transformare pe trei etape. Ii multumim, dar, daca federalii sunt inteligenti, aduc un antrenor turc. Pe hartie, stim toti jucatorii, dar jucatorii par straini unii fata de altii pe teren. Nu mai e timp pentru puzzle-urile lui Lucescu. Suntem deja in Liga B. Daca vom fi ultimii, cadem in Liga C. E un proiect nascut mort", a scris Fotomac.