Într-un meci amical desfășurat vineri, Argentina a demonstrat că este pregătită să-și apere titlul Copa America câștigat în 2021 , după ce a învins selecționata Guatemalei cu un scor convingător de 4-1.

Deși campioana mondială a avut un început dificil, fiind condusă încă de la începutul partidei, Lionel Messi și Lautaro Martinez au reușit să răstoarne scorul.

Meciul a început nefavorabil pentru echipa antrenată de Lionel Scaloni. Guatemala a deschis scorul în primele minute printr-o lovitură liberă executată de Oscar Santis. Mingea a fost deviată de Emiliano Martinez, lovindu-l apoi pe Nahuel Molina, iar Lisandro Martinez, în încercarea de a degaja, a marcat un autogol.

Argentina nu a stat mult timp în defensivă și a reușit să egaleze datorită unei erori uriașe a apărării guatemaleze. Portarul Nicholas Hagen a încercat să paseze unui coechipier, dar mingea a ajuns direct la Lionel Messi, care nu a ezitat și a marcat în poarta goală.

Deși echipa lui Scaloni părea să se chinuie în primele minute, echilibrul a fost rupt spre finalul primei reprize. Tânărul Valentin Carboni a fost faultat în careu de Nicolas Samayoa, iar Argentina a obținut un penalty.

Odată cu introducerea lui Angel Di María în teren, jocul Argentinei s-a schimbat radical. Di María a adus claritate și a contribuit semnificativ la organizarea atacurilor. În urma unei combinații rapide între Enzo Fernandez și Lionel Messi, mingea a ajuns la Lautaro Martinez, care a marcat pentru 3-1.

Portarul Hagen a avut câteva intervenții remarcabile, salvând șuturile lui Messi și Julian Alvarez. Totuși, portarul în vârstă de 27 de ani a rămas spectator la al patrulea gol al Argentinei. Di María a combinat din nou cu Messi, care a pătruns prin apărarea guatemaleză și a finalizat cu un șut precis.

