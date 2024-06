Arabii au dat cărțile pe față! Cum i-a surprins Lionel Messi la negocieri: ”I-am oferit 1,4 miliarde de euro!”

Messi a ajuns la formația din MLS în vara anului trecut, după ce și-a încheiat contractul cu Paris Saint Germain. Deși a fost dorit și la echipe din Arabia Saudită, formații dispuse să plătească sume astronomice pentru transferul argentinianului, Messi a semnat un contract valabil pe doi ani cu Inter Miami.

Președintele lui Al Hilal, șeicul Anmar Al Haili, a rupt tăcerea despre oferta pe care clubul saudit i-a făcut-o starului argentinian, după ce Leo Messi și-a încheiat contractul cu Paris Saint-Germain.

Arabii i-au oferit 1,4 miliarde de euro campionului mondial pentru doi ani de contract, însă s-au lovit de refuzul lui Messi, care a preferat America, pentru că aceasta a fost destinația preferată de familia sa, lucru ce i-a surprins pe șefii de la Al Hilal.

”Chiar l-am contactat pe Messi atunci când s-a încheiat contractul său cu PSG. I-am făcut o ofertă de 1,4 miliarde de euro, dar jucătorul a refuzat, pentru că familia sa își dorea să meargă în America.

A fost o surpriză că un jucător a refuzat o ofertă uriașă de dragul familiei. Era posibil să își convingă familia, dar el nu a ezitat să refuze. Respectăm acest lucru, pentru că familia este mai importantă decât banii”, a spus Anmar Al Haili, președintele lui Al Hilal.

