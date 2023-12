Lionel Messi, mașinărie de bani pentru Inter Miami! Veniturile clubului s-au dublat de la sosirea campionului mondial 

Cotat la 35 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, starul argentinian mai are contract cu gruparea din Major League Soccer (MLS) până la finalul lui decembrie 2025.

În cele 12 partide jucate înainte de accidentare, argentinianul a marcat 11 goluri și a oferit 5 pase decisive, iar echipa nu a pierdut niciun meci cu el pe teren, câștigând și primul trofeu din istorie, Leagues Cup.

Bruno Vain, prezentator la Apple TV, a dezvăluit că veniturile clubului s-au dublat față de anul trecut, ajungând la 120 milioane de dolari.

???????? From now on, all tournaments follow Lionel Messi ???????? :

✅ The 2024 Copa America will take place in the USA ????????

✅ The 2025 FIFA Club World Cup will take place in the USA????????

✅ The 2026 FIFA World Cup will take place in the USA ????????

That’s influence ???????? pic.twitter.com/XaljcyzTpr