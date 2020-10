Lewandowski este aproape sa-i bata RECORDUL lui Ronaldo! Polonezul se va infrunta in aceasta seara contra lui Suarez! 

Robert Lewandowski poate face istorie in aceasta seara de UEFA Champions League, in timp ce Real Madrid doreste sa evite a treia infrangere la rand.

Campioana Europei va infrunta Atletico Madrid acasa, iar duelul serii va fi cel dintre Lewandowski si Suarez. Bayern Munchen este prima echipa care a castigat UEFA Champions League invingandu-si toate adversarele. Acestia au avut o serie de 11 meciuri la rand castigate, fiind cea mai lunga din istorie.

Daca Lewandowski va marca impotriva celor de la Atletico Madrid, acesta va deveni primul jucator care marcheaza in 10 meciuri consecutive in grupa. Polonezul imparte in acest moment recordul alaturi de Cristiano Ronaldo, cu gol marcat in fiecare din ultimele 9 meciuri disputate.

Atletico Madrid a castigat doar de doua ori in ultimele 10 meciuri disputate in deplasare, insa Luis Suarez poate sparge gheata in aceasta seara, marcand dupa multa vreme intr-o deplasare in UEFA Champions League.