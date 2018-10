BLESTEMUL lui Moti a lovit din nou! PASA la portar din penalty! INCREDIBIL: poate cel mai STUPID 11 metri de anul asta

S-a terminat 1-1. Atacantul lui TSKA, Maurides, a oferit una dintre imaginile anului in fotbalul european. A PASAT la portar din penalty!



????‍♂️ CSKA-Sofia striker Maurides might well have taken this season's WORST penalty in European football in today's 1-1 draw with Beroe pic.twitter.com/GgLDj1qT06