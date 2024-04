Leo Messi, magistral! Assist splendid și golazo pentru Inter Miami, care urcă pe primul loc

Sporting Kansas City a deschis scorul în minutul 6, prin Erik Thommy, însă Inter Miami a revenit rapid în joc. În minutul 18, Lionel Messi a reușit un assist splendid pentru Diego Gomez, paraguayanul a rămas singur cu portarul și a restabilit egalitatea.

Messi's vision. Gomez's finish.

All tied up at Arrowhead Stadium!

