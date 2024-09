Legendarul Raul, aproape de primul job important al carierei de antrenor! La un pas să preia un "gigant adormit" 

Unul dintre marile cluburi ale Germaniei, Schalke se zbate în mediocritate în ultimii ani, i-a demis pe antrenorul Karel Geraerts și directorul sportiv Marc Wilmots după 3-5 în weekend cu Darmstadt, în liga a doua germană, iar nemții de la Bild anunță că Raul, aflat de cinci ani pe banca tehnică a echipei a doua a Realului, e în pole-position pentru a ocupa postul rămas vacant și a redresa echipa ajunsă pe penultimul loc în 2. Bundesliga după primele șase etape.

Raul are concurență pentru banca lui Schalke

Apreciat la Gelsenkirchen, unde a petrecut două sezoane (2010-2012, cu 40 de goluri și 21 de pase decisive în 58 de meciuri), fostul mare atacant de pe "Santiago Bernabeu" e indicat drept prima opțiune pentru postul de A1, dar conducerea are și alte nume pe listă.

Printre ele cel al lui Onur Cinel, în prezent antrenor secund la RB Salzburg, tehnician care a mai lucrat pentru echipa Under 17 a clubului german. Printre opțiuni se mai numără Valerien Ismael, demis de Watford în luna martie, Thomas Letsch, fost la Bocum și Torsten Lieberknecht, care are la activ promovări cu Braunschweig și Darmstadt pe prima scenă a fotbalului german. Niciunul nu are, însă, aura fostului număr șapte de la Real și Schalke.

Schalke, un gigant adormit care "toacă" antrenori

Cândva un nume sonor în Germania, cu șapte titluri în palmares și alte zece campionate terminate pe locul al doilea, Schalke s-a luptat în ultimii ani cu probleme financiare și nu a mai găsit drumul spre revenirea în elită. Asta și pentru că în doar jumătate de deceniu, între 2019 și 2024, a schimbat nu mai puțin de nouă antrenori.

"Malaxorul" a început în martie 2019, odată cu plecarea lui Domenico Tedesco după un mandat de aproape doi ani și i-a înghițit, rând pe rând, pe Huub Stevens, David Wagner, Manuel Baum, Christian Gross, Dimitrios Grammozis, Mike Buskens, Frank Kramer, Thomas Reis și Karel Geraerts. Ultimul a rezistat 348 de zile, dar doar pentru a fi înlăturat ca urmare a eșecului cu Darmstadt, 3-5 pe teren propriu, după ce Schalke a condus cu 3-0 în minutul 39.

Retras din activitatea de fotbalist în 2015, după nu mai puțin de 916 meciuri, 383 de goluri și 157 de pase decisive, Raul a început noua carieră de antrenor la clubul de suflet, Real Madrid. A antrenat pentru o scurtă perioadă echipa Under 18, apoi a trecut la Real Madrid Castilla, formație pe care a condus-o, din iulie 2019, în 176 de meciuri.