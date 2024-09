”Îmi place din ce în ce mai mult!” Andrei Rațiu impresionează meci după meci și este dorit în Anglia

Andrei Rațiu îi impresionează meci după meci pe spanioli: ”Îmi place din ce în ce mai mult!”

Jurnalistul spaniol Miguel Quintana s-a declarat impresionat de prestațiile din ce în ce mai bune ale lui Andrei Rațiu. Ibericul consideră că fundașul lateral român se află într-un progres continuu și va reuși să ajungă la o echipă importantă din Europa.

”Îmi place Andrei Rațiu din ce în ce mai mult. A debutat în prima ligă anul trecut, cu un meci grozav pe Bernabeu împotriva lui Vinicius. Și-a făcut treaba foarte bine de fiecare dată în care a intrat.

A avut un EURO foarte bun și acum strălucește după ce și-a câștigat locul de titular. Este foarte rapid. Nu se oprește să impresioneze”, a spus Miguel Quintana, jurnalist la Radio Marca.

Cada vez me gusta más Andrei Ratiu. Debutó el año pasado en Primera con un gran partido en el Bernabéu vs Vinicius, cumplió cada vez que salió, hizo una muy buena Eurocopa y ahora está brillando una vez ya se ha asentado como titular. Es velocísimo. No para de llegar.

3 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Rațiu, conform Transfermarkt.

Andrei Rațiu, pe lista unor cluburi din Premier League

În patru meciuri disputate în acest sezon, ”Sonic” a reușit să își treacă în cont un gol și o pasă decisivă, motiv pentru care, presa din Spania a anunțat recent că fotbalistul a ajuns pe listele a mai multor cluburi din Premier League.

”La 28 de ani, fundașul a stârnit interesul a mai multor cluburi din Premier League, care îl văd capabil să se adapteze la ritmul fotbalului englez. Rațiu, care a fost o piesă esențială în angrenajul lui Rayo Vallecano, poate fi aproape să facă pasul într-unul dintre cele mai competitive campionate din lume. (...)

Unele cluburi de la mijlocul clasamentului din campionatul Angliei și-au arătat interesul pentru a-l transfera, atrase de versatilitatea și experiența sa atât în La Liga, cât și la nivel internațional. Deși nu este încă o ofertă formală, totul indică faptul că următoarele săptămâni pot fi decisive pentru viitorul fundașului român”, a scris fichajes.net.