Latovlevici a ramas fara echipa! Fundasul ar putea sa revina in Liga 1 dupa 5 ani

Latovlevici s-a despartit de Bursaspor.

Romanul in varsta de 33 de ani s-a transferat la formatia turca in august 2018, dupa ce a plecat de la Galatasaray. Anul trecut, Latovlevici a retrogradat cu Bursaspor in a doua liga turca, iar in acest sezon a bifat 15 meciuri, un gol si o pasa decisiva.

Fundasul mai avea contract pana in vara cu turcii, dar a depus un memoriu sa devina liber de contract pentru ca nu mai era platit de 6 luni, informeaza ajansspor.com. Latovlevici nu exclude varianta revenirii in Liga 1.

300.000 de euro este cota de piata a fotbalistului care a mai jucat la Galatasaray, Karabukspor, Genclerbirligi, Steaua Bucuresti si Poli Timisoara.